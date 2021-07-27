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    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое

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    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое

    «Выбросили такую великолепную игрушку! Да, сегодня люди могут себе это позволить, не то, что в моем детстве»

    Время течет независимо от наших желаний и все меняет, забирает с собой. Жизни, вещи, впечатления. Пройдет еще немного, и не останется ничего от того, чем мы жили, что было нам дорого и важно. И уже поэтому нужно спешить жить, получать эмоции и пока есть возможность – помнить о том, что было. И о тех, кто был в нашей жизни. Подборка слезливая, но так и задумано.

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    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое

    «Сегодня, спустя более 20 лет, решил исполнить свою детскую мечту. Как же я ее тогда хотел!», «Строят халабуду, как и мы когда-то. Только шлемы мы не носили», «Для тех детей, какими мы были тогда, это настоящие сокровища. А не бесполезные куски пластмассы, которые родители покупали нам, отказывая себе во многом», «Выбросили такую великолепную игрушку! Да, сегодня люди могут себе это позволить, не то, что в моем детстве», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое