Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое

«Выбросили такую великолепную игрушку! Да, сегодня люди могут себе это позволить, не то, что в моем детстве»

Время течет независимо от наших желаний и все меняет, забирает с собой. Жизни, вещи, впечатления. Пройдет еще немного, и не останется ничего от того, чем мы жили, что было нам дорого и важно. И уже поэтому нужно спешить жить, получать эмоции и пока есть возможность – помнить о том, что было. И о тех, кто был в нашей жизни. Подборка слезливая, но так и задумано.

«Сегодня, спустя более 20 лет, решил исполнить свою детскую мечту. Как же я ее тогда хотел!», «Строят халабуду, как и мы когда-то. Только шлемы мы не носили», «Для тех детей, какими мы были тогда, это настоящие сокровища. А не бесполезные куски пластмассы, которые родители покупали нам, отказывая себе во многом», «Выбросили такую великолепную игрушку! Да, сегодня люди могут себе это позволить, не то, что в моем детстве», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.