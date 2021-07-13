Курьезные фото котиков, на которые можно смотреть так же долго, как на огонь и воду

Не все люди влюбляются в животных с первого взгляда, иногда на появление чувств нужно время

Есть в мире такие вещи, которые радуют взгляд любого человека, и смотреть на них можно хоть все свободное время. Одна из таких услад для глаз — это фотографии котиков самых разных форм, размеров и характеров.

К счастью для всех нас, хозяева пушистиков исправно выкладывают снимки своих любимцев в сеть, где на них можно полюбоваться в любое время дня и ночи. Ну а мы выбираем из них все самые-самые!

«Кажется, модель явно не довольна фотографией», «Система котонаблюдения», « Букет из свежих котиков», «Единственное подходящее для нее имя — Булочка», «Преступник был пойман прямо на месте преступления», «Кажется, кто-то не восторге от обнимашек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.