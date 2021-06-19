Курьезные фото, которые получились благодаря чистой случайности

Эти снимки получились эпичными благодаря чистой случайности

Благодаря современным технологиям необходимо минимум усилий, чтобы сделать хороший снимок. А для создания по-настоящему запоминающихся кадров нужно просто-напросто нажать кнопку камеры в нужный момент.

Авторам смешных и эпичных фото из нашего материала это удалось. Впрочем, убедитесь сами, пролистав ниже.

«Лошадь, которая больше похожа на Бэтмена в дубленке», «Из Валерии получился неплохой пират», «Неудачно встал», «Лошадь всадника без головы», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.