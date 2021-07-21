Курьезные фото сомнительного ремонта, который делали люди без вкуса
Выглядит потрясающе (нет)
Мы уже писали про не самые удачные архитектурные решения, которые вызывают слишком много вопросов. Теперь пришла очередь обсудить уродливый дизайн квартир и домов, который можно увидеть не каждый день (оно и к лучшему).
Начиная с диковинных вентиляторов и заканчивая ванными — барными стойками — мы собрали для вас фото комнат, в которых ремонт делали люди со специфичным вкусом.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.
В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.