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    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи

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    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи

    Иногда в отеле, где проходит ваша свадьба, можно встретить самых неожиданных персонажей

    Свадьба — одно из самых трогательных, знаковых и эмоциональных событий в жизни молодоженов и их близких. Однако даже в такой важный день нельзя забывать о смехе, шутках и неожиданных курьезах, которые произойдут с вероятностью 99%.

    Мы сделали для вас очередную подборку забавных снимков со свадебных церемоний, которые точно справятся с задачей поднять вам настроение.

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    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи
    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез свадьба
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    Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи