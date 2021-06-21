Курьезные свадебных фото, на которых происходят сумасшедшие и смешные вещи

Иногда в отеле, где проходит ваша свадьба, можно встретить самых неожиданных персонажей

Свадьба — одно из самых трогательных, знаковых и эмоциональных событий в жизни молодоженов и их близких. Однако даже в такой важный день нельзя забывать о смехе, шутках и неожиданных курьезах, которые произойдут с вероятностью 99%.

Мы сделали для вас очередную подборку забавных снимков со свадебных церемоний, которые точно справятся с задачей поднять вам настроение.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.