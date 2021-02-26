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    Николь Кидман побили в Сиднейской опере из-за незнания этикета

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    Николь Кидман побили в Сиднейской опере из-за незнания этикета

    Звезда получила по лицу во время посещения оперы

    Музыкант Кит Урбан вспомнил, как голливудская актриса Николь Кидман получила по лицу во время посещения Сиднейской оперы. Об этом сообщает The Independent.

    Кантри-певец рассказал, что после выступления артистов они вместе с женой начали хлопать в ладоши. «Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля», — отметил супруг артистки.

    Урбан признался, что его сильно расстроила эта ситуация. Будучи мужем Кидман, он хотел защитить ее, но, с другой стороны, понимал, что надо проявить сдержанность. По словам музыканта, мужчина ударил актрису из-за того, что она хлопала после спектакля.

    Урбан объяснил, что не знал, что в Оперном театре нельзя аплодировать стоя, так как он никогда раньше не посещал оперу.

    Отмечается, что инцидент произошел в январе. После перепалки между звездой и одним из посетителей в оперу вызвали полицию.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости Николь Кидман шоу-бизнес
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