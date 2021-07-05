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    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов

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    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов

    Улыбаться, ведь что еще остается в такой ситуации делать

    Хоть путь к сердцу мужчины и лежит через желудок, любят они все же глазами, а потому красота для женского пола в деле охмурения мужского – первейшее оружие. А за хорошим инструментом для охоты нужно идти к профессионалам, их еще визажистами именуют.

    Но знали бы дамы, как много среди тех саботажников и диверсантов, которые норовят все испортить! Исключительно с благой целью, чтобы мужчины не обманывались красотой, а выбирали девушек по иным качествам.

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    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов
    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов

    «С носом они явно что-то переборщили», Улыбается, ведь что еще остается в такой ситуации делать?», «Вроде все качественно сделано, профессионально, но все равно какое-то странное впечатление оставляет», «Если комарик на лицо сядет, так и прилипнет там», «Пока женщины на это соглашаются, их будут перекрашивать в невесть что», «Морковка? Масло машинное? Еще кожура грецкого ореха такой оттенок дает!», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: мода и красота фотография шутки курьез
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    Они говорили, что главное в девушке душа, а не внешность. Курьезные фото «подвигов» визажистов