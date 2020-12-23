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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500

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    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Фанаты поблагодарили звезду за щедрость

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, пожалела нуждающихся поклонников и решила раздать им по 500 долларов. Об этом сообщает Page Six.

    В своих соцсетях 40-летняя знаменитость объявила, что пожертвует деньги «тысяче счастливчиков» в честь Рождества. «Я знаю, что 2020 год был сложным. Люди борются за выживание, переживают, как они будут платить по счетам, покупать еду и подарки под елку для своих детей. Я хочу выразить свою любовь и отправить по 500 долларов тысяче человек», — высказалась Кардашьян.

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    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    Ким Кардашьян раздала подписчикам в Instagram им по $500
    instagram.com/kimkardashian/

    Телезвезда попросила подписчиков оставить в комментариях хэштеги $Cashtag и #KKWHoliday и пообещала случайным образом выбрать победителей. Фанаты поблагодарили ее за щедрость и заявили, что будут счастливы возможности выиграть в конкурсе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ким Кардашьян на коленках продемонстрировала светоотражающее бикини.

    Поклонники оценили необычную медитацию звезды. «Горячая», «Ты так прекрасна», «Мое вдохновение», «Горячая мамочка», «Ты сияешь», «Ким, ты пугающе сексуальна», «Оденься! Дети смотрят!», «Ты не представляешь, как я тебя люблю», «Я влюбился», «Ты самая прекрасная женщина из всех живущих. Ты Мона Лиза и Мэрилин Монро этой эры», «Превосходна», — высказались фолловеры.

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    Теги: знаменитости дети Кардашьян шоу-бизнес
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