Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото

Мы верим в чудеса макияжа, но тут точно не обошлось без фотошопа

Огромное количество блогеров и звезд задают нереалистичные стандарты красоты для молодых девушек, умалчивая, что за идеальной картинкой из соцсетей зачастую скрывается фотошоп, удачный ракурс и фильтры. Именно таких инфлюенсеров разоблачают в сабреддите под названием «Instagram и реальность».

Предлагаем вам оценить снимки «до и после ретуши», которые поднимут вашу самооценку и докажут, что у каждого человека есть недостатки.

«Эта женщина с помощью фильтров сбрасывает лет 30 минимум!», «Мы верим в чудеса макияжа, но тут точно не обошлось без фотошопа», «Вы не поверите, но это один и тот же человек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»