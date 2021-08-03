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    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото

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    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото

    Мы верим в чудеса макияжа, но тут точно не обошлось без фотошопа

    Огромное количество блогеров и звезд задают нереалистичные стандарты красоты для молодых девушек, умалчивая, что за идеальной картинкой из соцсетей зачастую скрывается фотошоп, удачный ракурс и фильтры. Именно таких инфлюенсеров разоблачают в сабреддите под названием «Instagram и реальность».

    Предлагаем вам оценить снимки «до и после ретуши», которые поднимут вашу самооценку и докажут, что у каждого человека есть недостатки.

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    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото
    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото

    «Эта женщина с помощью фильтров сбрасывает лет 30 минимум!», «Мы верим в чудеса макияжа, но тут точно не обошлось без фотошопа», «Вы не поверите, но это один и тот же человек», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: шутки курьез
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    Почему нельзя доверять снимкам из соцсетей. Подборка курьезных фото