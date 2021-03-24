Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться

Детская площадка в 1900-х выглядела как полоса препятствий

Раньше и трава была зеленее, и сосны выше — что уж говорить о методах воспитания детей. Судя по рассказам бабушек и дедушек, в детстве они в одиночку преодолевали километры тайги, при этом отбиваясь от стай волков. И их родители не видели в этом ничего страшного.

Кроме этого, еще какие-то десятилетия назад взрослые явно были не против близкого знакомства своих детишек с дикими животными и теми продуктами, которые сейчас продаются с маркировкой 18+. Так что фотографии тех, кто вырос в прошлом веке, для современных мам и пап будут выглядеть как маленькие фильмы ужасов.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.