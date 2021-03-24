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    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться

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    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться

    Детская площадка в 1900-х выглядела как полоса препятствий

    Раньше и трава была зеленее, и сосны выше — что уж говорить о методах воспитания детей. Судя по рассказам бабушек и дедушек, в детстве они в одиночку преодолевали километры тайги, при этом отбиваясь от стай волков. И их родители не видели в этом ничего страшного.

    Кроме этого, еще какие-то десятилетия назад взрослые явно были не против близкого знакомства своих детишек с дикими животными и теми продуктами, которые сейчас продаются с маркировкой 18+. Так что фотографии тех, кто вырос в прошлом веке, для современных мам и пап будут выглядеть как маленькие фильмы ужасов.

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    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться
    Подборка детских фотографий из прошлого, которые заставят современных родителей волноваться

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез взрослые
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