Подборка курьезных историй о свадебных фейлах, которые надолго запомнились гостям

Абсолютно все мечтают об идеальной свадьбе, на которой абсолютно все проходит по запланированному сценарию невесты и жениха. Однако жизнь настолько непредсказуемая штука, что способна внести коррективы даже в самый продуманный план.

В этом материале мы собрали смешные истории о свадебных провалах, которые поднимут вам настроение.

Мы случайно перепутали адрес на приглашении. Вместо церкви все наши гости прибыли в место, где располагался салон ритуальных услуг. К счастью, он находился недалеко от места венчания.

В пекарне перепутали заказы, и жених с невестой разрезали торт, на котором было написано “С днем рождения!”.

Именно в тот момент, когда священник сказал: «Если есть кто-то против этого брака, говорите сейчас или замолчите навсегда», в купол церкви ударила молния, и погас свет. После фразы святого отца «А кто-нибудь еще?» гости еще очень долго хохотали (свет починили спустя пару минут).

Во время клятвы жених назвал невесту именем ее подружки. Неловко было все оставшееся время.

Сын уронил невесту во время первого поцелуя у алтаря. К счастью, никто не пострадал, и все лишь посмеялись над случившимся.

Моему брату неправильно подшили штаны, но было уже поздно искать новые.

У нас с женой была запланирована фотосессия с лошадью. Однако кобыла очень испугалась шуршания платья и ни в какую не пускала жену в седло. В итоге на лошади катался я.

Я немного опоздала на свадьбу и быстро забежала в пустой банкетный зал (я думала все фотографируются на улице) и оставила на столе подарок. Оказалось, я просто перепутала залы, а когда я попыталась забрать свой подарок, меня обвинили в краже.

Фотограф на свадьбе встала слишком близко к свече, и ее волосы загорелись. Это заметила моя бабушка, крикнув: «Твои волосы, они горят» и показав пальцем в сторону девушки. Сидящий в той стороне дедушка подумал, что она обращается к нему, поэтому он сорвал с себя парик, бросил его на пол и начал топтаться по нему ногами.

Во время фотосессии мы потеряли моего трехлетнего племянника, который должен был вынести молодоженам кольца. Спустя пару минут он нашелся, выбежав из ванной к алтарю без штанов на глазах у всех гостей.

Моя свекровь принесла на банкет своей еды, чтобы она могла поесть «нормально».

