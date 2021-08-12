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    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)

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    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)

    Дениз и Мария показывают, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах

    Что нужно для того, чтобы быть стильным? Быть может, обладать определенными внешними данными, например, фигурой, цветом и длиной волос и размером ноги? Как бы не так! Две подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос усердно доказывают, что стиль не зависит ни от чего вышеперечисленного.

    Для этого они примеряют одинаковую одежду и показывают, как она смотрится на совершенно разных фигурах.

    Девушки совершенно разные: Дениз — модель плюс-сайз со смуглой кожей и темными волосами, а Мария — миниатюрная девушка со светлой кожей. Наряды на них смотрятся по-разному, но при этом одинаково стильно!

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    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)
    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Подруги с разными фигурами в одинаковых нарядах доказывают, что стиль от размера не зависит (фото)