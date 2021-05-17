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    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)

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    Украину на конкурсе представит группа Go_A с песней &laquo;Шум&raquo; Фото: Reuters - В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)

    Украину на конкурсе представит группа Go_A с песней «Шум»

    Фото: Reuters

    Не все 39 участников со своими командами смогли пройтись по бирюзовой дорожке из-за коронавируса

    В нидерландском городе Роттердам в воскресенье вечером состоялась торжественная церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2021».

    Церемония проходила на территории круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam. Участники конкурса шагали бирюзовой ковровой дорожкой длиной 210 м.

    Не все 39 участников со своими командами смогли пройтись бирюзовым ковром. В частности, Австралия не была в состоянии прилететь в Роттердам. А в субботу и воскресенье у членов делегаций Польши, Исландии, Мальты и Румынии обнаружили коронавирус.

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    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)
    В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)

    В этом году международный песенный конкурс будет проходить с 18 по 22 мая. Украину на нем представит группа Go_A с песней «Шум».

    Клип на песню «Шум», с которой Go_A и будет представлять Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео конкурса. Видео с репетиции группы Go_A на сцене «Евровидения 2021» ворвалось в тренды Youtube. Сейчас ролик занимает четвертое место.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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