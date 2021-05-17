В Роттердаме состоялась церемония открытия «Евровидения-2021» (фото, видео)

Не все 39 участников со своими командами смогли пройтись по бирюзовой дорожке из-за коронавируса

В нидерландском городе Роттердам в воскресенье вечером состоялась торжественная церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2021».

Церемония проходила на территории круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam. Участники конкурса шагали бирюзовой ковровой дорожкой длиной 210 м.

Не все 39 участников со своими командами смогли пройтись бирюзовым ковром. В частности, Австралия не была в состоянии прилететь в Роттердам. А в субботу и воскресенье у членов делегаций Польши, Исландии, Мальты и Румынии обнаружили коронавирус.

В этом году международный песенный конкурс будет проходить с 18 по 22 мая. Украину на нем представит группа Go_A с песней «Шум».

Клип на песню «Шум», с которой Go_A и будет представлять Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео конкурса. Видео с репетиции группы Go_A на сцене «Евровидения 2021» ворвалось в тренды Youtube. Сейчас ролик занимает четвертое место.