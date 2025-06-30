Понад 40 тис. норвежців помилково «виграли» у лотереї

Тисячі норвежців отримали повідомлення про виграш, приміром замість 390 крон це було 3,9 млн

У п'ятницю тисячі людей у Норвегії помилково отримали повідомлення про приголомшливі суми виграшів у лотереї Eurojackpot

У Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримала у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш. Як повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал NRK, це сталося увечері у п'ятницю, 27 червня. Сума помилкового виграшу у 10 тисяч разів перевищувала реальний.

Причиною стало те, що за конвертації сум з євро в норвезькі крони їх не розділили, а помножили на 100.

Гендиректорка державної лотерейної компанії Norsk Tipping Тоньє Сагстуен взяла на себе відповідальність за інцидент та подала у відставку. «Я першою скажу, що нам, компанії Norsk Tipping, дуже шкода з приводу цієї ситуації», – зазначила вона.

Голова Norsk Tipping Тоньє Сагстуен вибачилася за допущену помилку і вирішила піти з посади NRK

Сагстуен погодилася з радою директорів і сама вирішила залишити посаду, каже голова правління Сільвія Брустад.

«Рада директорів і Тоньє дійшли висновку, що найважливіше зараз – розпочати важливі процеси вдосконалення компанії. Тому сама Тоньє вирішила піти з посади. Це рішення, яке її одноголосно підтримує рада директорів», – йдеться у матеріалі. У своїй заяві в суботу ввечері Сагстуен сказала, що їй буде неймовірно сумно залишати Norsk Tipping. Тоньє Сагстуен працює в Norsk Tipping з 2014 року та обіймає посаду з вересня 2023 року.

Нагадаємо, безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн купивши лотерейний квиток у винному магазині на центральному узбережжі штату.