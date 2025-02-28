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У Чехії жінка вкрала на роботі 2600 лотерейних квитків: що їй загрожує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Чехії жінка вкрала на роботі 2600 лотерейних квитків: що їй загрожує
Жінка тишком крала у компанії лотерейні квитки
фото: іnes.cz

63-річна жінка може сісти у в'язницю на п'ять років 

Співробітниця однієї з букмекерських контор у місті Ческі-Крумлов у Чехії у період з початку 2024 року до кінця січня 2025 року винесла з офісу понад 2600 квитків миттєвої лотереї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinegret.cz.

Роботодавець помітив крадіжку і наразі 63-річній жінці загрожує до п'яти років ув'язнення.

«Підозрювана працювала касиром. За вказаний період вона стерла і тим самим зробила непроданими понад 2600 скретч-лотерейних квитків. Збитки, які вона своїми діями завдала букмекерській конторі, попередньо оцінено у понад 700 тис. крон (27,2 тис. євро)», – розповів представник поліції Мирослав Шупик.

Зараз розслідування на початковій стадії. Правоохоронці з'ясовують, наприклад, скільки зі вкрадених квитків виявилися виграшними та скільки жінка на них «заробила».

«У разі доказу вини підозрюваної за розтрату загрожує від одного до п'яти років позбавлення волі або грошовий штраф», – додав Шупик.

Нагадаємо, мешканка американського штату Кентуккі виграла один мільйон доларів завдяки любові до морозива. Жінка розповіла, що їй дуже схотілося з'їсти морозиво Blizzard у мережі кафе Dairy Queen. Дорогою до найближчого закладу вона зупинилася на заправці і заразом купила лотерейний квиток за $20.

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Теги: Чехія жінка лотерея

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У Чехії жінка вкрала на роботі 2600 лотерейних квитків: що їй загрожує
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