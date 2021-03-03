  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Джамала - Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Звезда возвращается в форму

    Не так давно певица Джамала сообщила в своем Instagram, что мечтает вернуться к своему прежнему весу. Для этого артистке необходимо было сбросить 10 кг. Знаменитость подошла к решению вопроса ответственно – сдала анализы, проконсультировалась с диетологами и тренерами и принялась худеть. Сейчас же артистка поделилась свежими снимками, на которых выглядит стройной и посвежевшей.

    «Можно ждать весну, а можно быть весной!» – написала в подписи к снимкам звезда.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией
    Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

    Читайте также: Студентка бросила колледж и уже к 25 годам заработала свой первый миллион (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Джамала новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies