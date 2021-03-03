Постройневшая Джамала вдохновила женщин чувтсвенной фотосессией

Звезда возвращается в форму

Не так давно певица Джамала сообщила в своем Instagram, что мечтает вернуться к своему прежнему весу. Для этого артистке необходимо было сбросить 10 кг. Знаменитость подошла к решению вопроса ответственно – сдала анализы, проконсультировалась с диетологами и тренерами и принялась худеть. Сейчас же артистка поделилась свежими снимками, на которых выглядит стройной и посвежевшей.

«Можно ждать весну, а можно быть весной!» – написала в подписи к снимкам звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

«Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.