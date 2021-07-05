Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства

Работы у этих ребят привалило как никогда

Героями прошлого года, безусловно, стали медики – как могли, боролись с ковидлой. Но на втором месте стоят неприметные в обычной жизни труженики велосипеда и коробок. Курьеры, благодаря которым сидящий взаперти мир не остался без еды и всего необходимого.

Работы у этих ребят привалило как никогда и многие, кто впервые пошел по этому пути, с удивлением открыли для себя необычные стороны курьерской юдоли.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.