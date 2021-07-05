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    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства

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    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства

    Работы у этих ребят привалило как никогда

    Героями прошлого года, безусловно, стали медики – как могли, боролись с ковидлой. Но на втором месте стоят неприметные в обычной жизни труженики велосипеда и коробок. Курьеры, благодаря которым сидящий взаперти мир не остался без еды и всего необходимого.

    Работы у этих ребят привалило как никогда и многие, кто впервые пошел по этому пути, с удивлением открыли для себя необычные стороны курьерской юдоли.

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    “У нас на пункте выдачи заказов есть один особенный сотрудник”
    Пока не пришел новый заказ – музыкальная пауза!
    Такую посылку не сложить и не упаковать, пришлось везти вот так, как есть
    Миниатюрная девушка-курьер принесла посылку со словами: “Мне пришлось драться за неё с енотом, но я победила”
    Таксист взял заказ доставить сумку. В какой-то момент содержимое сумки решило выползти наружу…
    Видимо, от скуки собачки забрались повыше
    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства
    Представьте, как быстро водитель эвакуировался из своего авто
    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства
    Кто-то остался без ужина, потому что нерадивый доставщик выронил пакет в подъезде и просто ушел
    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства
    Клиент отменил уже готовый заказ, и по правилам сервиса он достается курьеру. Бесплатно.
    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства
    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства
    Время такое, что надо крутиться
    “С одной стороны, мы конкуренты. С другой – все в одной луже барахтаемся, а потому помогаем друг другу.”

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Работа курьера полна приключений и странных моментов. Курьезные фотодоказательства