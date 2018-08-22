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    Курьез

    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян

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    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян

    Интернет-юзеры высмеяли в мемах и карикатурах такие проблемные ситуации, как мощные ливни во Львове и Киеве, которые затопили ряд улиц

    Западноукраинскому городу все-таки не удалось избежать сомнительной чести на какое-то время стать копией Венеции - ливнем затопило несколько частей города, причем на отдельных улицах машины уходили под воду чуть ли не под крышу.

    Из-за разгула стихии во Львове было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Улицы имени Бандеры, имени Сахарова, Листопадового чина и Киевская оказались полностью не проездными для любого наземного транспорта. Центр города оказался парализован пробками, многие узкие улочки превратились в настоящие ловушки для автомобилей.

    Еще одной темой для шуток в сети стало заявление известного в Украине врача Евгения Комаровского. Он в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что для прекращения войны на Донбассе съездил бы на рыбалку с президентом России Владимиром Путиным.

    Посмешищем для всей Украины стал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. В своей речи чиновник перепутал мифы с реальностью, так как искренне верит, что археологи могут найти на территории Николаевщины Золотое Руно времен Конана-варвара.

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    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
    Самые смешные мемы: «Титаник» во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян

    «И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, а еще и много-много того, что мы можем показать миру», – добавил Савченко, чем и вызвал в сети волну насмешек.

    Джерело: 24tv.ua

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