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    Фото

    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула

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    Стив Рое - Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Стив Рое

    Стив Рое исследует улицы Сеула, чтобы запечатлеть фантастические городские пейзажи в неоновом свете

    Стив Рое— талантливый фотограф, цифровой художник и городской исследователь, в настоящее время проживает в столице Южной Кореи. Стив в основном занимается уличной фотографией.

    Лучший способ плавно и без стресса влиться в эти будни — проникнуться эстетикой неонового футуризма и киберпанка. Включите дарк-джаз и приготовьтесь к меланхоличному приключению, которое дарят фотографии Стива Роу.

     Однажды побывав в Сеуле, где дух «Бегущего по лезвию» смешался с азиатским колоритом, Стив влюбился в этот город и остался в нем навсегда.

    Эстетика киберпанка достаточно полно нашла отражение в кинематографе, повлияла на современный компьютерный и модный дизайн.

    В сфере массовой культуры большой отклик киберпанк получил в киноискусстве: «Джонни-мнемоник». «Матрица», «Бегущий по лезвию бритвы», «Нирвана», «Газонокосилыцик». История «кино-киберпанка» ведет свой отсчет от «Метрополиса» Фрица Ланга. 

    В отличие от многих других субкультурных течений, получивших широкое распространение в массовой культуре, киберпанки смогли при тиражировании их идей в массмедиа и моде сохранить свои идеалы внутри субкультуры, развиваясь и живя параллельно от моды.

    Причины этого заложены в самой сущности и в идеологии киберпанка. В киберпанковской эстетике оказались смоделированы многие ситуации, перед которыми стоит современный человек и направления развития культуры в целом.

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    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула
    Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула

    Именно в киберпанк идеологии моделируется «новая зрелищность» как особый абрис мира, создаваемый современными усилиями пользователей, технологий и инструментария визуальных искусств.

     

     

    Джерело: boredpanda.com

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