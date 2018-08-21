Меланхоличный киберпанк: впечатляющие фото Сеула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стив Рое

Стив Рое исследует улицы Сеула, чтобы запечатлеть фантастические городские пейзажи в неоновом свете

Стив Рое— талантливый фотограф, цифровой художник и городской исследователь, в настоящее время проживает в столице Южной Кореи. Стив в основном занимается уличной фотографией.

Лучший способ плавно и без стресса влиться в эти будни — проникнуться эстетикой неонового футуризма и киберпанка. Включите дарк-джаз и приготовьтесь к меланхоличному приключению, которое дарят фотографии Стива Роу.

Однажды побывав в Сеуле, где дух «Бегущего по лезвию» смешался с азиатским колоритом, Стив влюбился в этот город и остался в нем навсегда.

Эстетика киберпанка достаточно полно нашла отражение в кинематографе, повлияла на современный компьютерный и модный дизайн.

В сфере массовой культуры большой отклик киберпанк получил в киноискусстве: «Джонни-мнемоник». «Матрица», «Бегущий по лезвию бритвы», «Нирвана», «Газонокосилыцик». История «кино-киберпанка» ведет свой отсчет от «Метрополиса» Фрица Ланга.

В отличие от многих других субкультурных течений, получивших широкое распространение в массовой культуре, киберпанки смогли при тиражировании их идей в массмедиа и моде сохранить свои идеалы внутри субкультуры, развиваясь и живя параллельно от моды.

Причины этого заложены в самой сущности и в идеологии киберпанка. В киберпанковской эстетике оказались смоделированы многие ситуации, перед которыми стоит современный человек и направления развития культуры в целом.

Именно в киберпанк идеологии моделируется «новая зрелищность» как особый абрис мира, создаваемый современными усилиями пользователей, технологий и инструментария визуальных искусств.

Джерело: boredpanda.com