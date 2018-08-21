Художница показала, как выглядят любимые герои мультфильмов на пенсии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золушка

Наверное, всем хотелось узнать, что же было в сказках дальше после слов «и жили они долго и счастливо»

Художница из Перми Леся Гусева отвечает на этот вопрос в своей забавной серии иллюстраций «Пенсионерия».

Ее героями становятся повзрослевшие персонажи наших любимых мультфильмов, фильмов, комиксов и сериалов.

Своими работами Леся Шусева делится на своей странице в Instagram, а лучшие из них, вы увидите прямо сейчас.

И так, что делают принцессы и супергерои на пенсии?

Читайте также: Эффектные наряды знаменитостей на церемонии награждения MTV Video Awards 2018

Джерело: adme.ru