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    Художница показала, как выглядят любимые герои мультфильмов на пенсии

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    Золушка - Художница показала, как выглядят любимые герои мультфильмов на пенсии
    Золушка

    Наверное, всем хотелось узнать, что же было в сказках дальше после слов «и жили они долго и счастливо»

    Художница из Перми Леся Гусева отвечает на этот вопрос в своей забавной серии иллюстраций «Пенсионерия».

    Ее героями становятся повзрослевшие персонажи наших любимых мультфильмов, фильмов, комиксов и сериалов. 

    Своими работами Леся Шусева делится на своей странице в Instagram, а лучшие из них, вы увидите прямо сейчас.

    И так, что делают принцессы и супергерои на пенсии?

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    Джерело: adme.ru

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