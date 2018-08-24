Сеть покорили мемы с Елизаветой II: забавные фото



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Елизавета II

Изображение, на котором Елизавета Вторая придерживает рукой шляпку, боясь, что ее снесет ветром, вновь стало вирусным

Пользователи сети высмеяли курьезный выход королевы Елизаветы II. Ее Величество отчаянно пыталась противостоять ветру, что вызвало немало насмешек.

Снимок очаровательной королевы Елизаветы II сделан еще в 2011 году. Тогда британский монарх совершила поездку на остров Англси, в Уэльсе.

Именно там расположена военная база Королевских воздушных сил, где проходил службу принц Уильям. Однако погодные условия испортили идеальный образ Ее Величества: королева пыталась удержать шляпу, забавно борясь с сильными порывами ветра.

Со времени публикации фото прошло 7 лет, но снимок снова стал популярным.

Пользователи сети сделали десятки мемов, от которых невозможно сдержать смех. В частности, на фотографиях Елизавета II стала ди-джеем и серфером, станцевала с Джоном Траволтой и Майклом Джексоном, примерила образ Мэрилин Монро.

Джерело: 24tv.ua