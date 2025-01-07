Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року
фото: Vatican News

Префекткою стала сестра Симона Брамбілла, яка донині працювала у відомстві Римської курії секретаркою

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку очільницею Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, що займається питаннями чернечих інституцій. Про це повідомляє Vatican News.

Префекткою стала сестра Симона Брамбілла, яка донині працювала у відомстві Римської курії секретаркою.

Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року. Вивчившись на медсестру, 1988 року вона вступила до згромадження місіонерок Матері Божої Утішительки, де 1991 року склала перші обіти, а 1999 – довічні, після чого вирушила на місії до Мозамбіку. У 2002–2006 роках викладала в Інституті психології Папського Григоріянського університету, де 2008 року також захистила докторат із психології. У 2005–2011 роках була генеральною радницею у своєму згромадженні, а 2011-го була обрана та 2017 року переобрана генеральною настоятелькою, завершивши це служіння в травні 2023 року. В жовтні того ж року Папа призначив її секретаркою Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя.

Сімона Брамбілла стала першою жінкою, яка очолила дикастерію (відомство) Римської курії – вищого органу виконавчої влади Ватикану, що допомагає Папі Римському керувати католицькою церквою.

Як зазначається, від початку понтифікату Папи Франциска присутність жінок у Ватикані зросла. 2019 року Папа вперше призначив сімох жінок членкинями Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, а у 2022 році надав можливість мирянам, в тому числі жінкам, очолювати дикастерію та ставати префектом. Раніше їх могли очолити лише кардинали та архиєпископи.

Нагадаємо, католицькі жінки звинуватили Папу Римського Франциска та кардиналів в ігноруванні їхніх закликів надати жінками більшу роль у церкві. 

До слова, Папа Римський Франциск звернувся до черниць із Союзу Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи, звернувши увагу на їхні «оцтові (дуже кислі, – «Главком») обличчя». Він закликав представниць релігійної громади дотримуватися дружелюбного до всіх способу життя.

Читайте також:

Теги: Італія церква жінка Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 грудня – Міжнародний день танго
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 грудня, 2024, 00:05
На матір чекали троє маленьких дітей
У Білорусі звільнили з в’язниці багатодітну матір, яка є довіреною особою Тихановської
16 грудня, 2024, 01:28
Українські колядники
Колядки до Різдва. Топ традиційних пісень у класичному та сучасному виконанні
24 грудня, 2024, 15:00
Подружжя посперечалося через ім'я для сина
В Індії подружжя ледь не розлучилося через ім’я трирічного сина
20 грудня, 2024, 23:59
Обвинувальний акт слідчі скерували до суду
Одещина: перед судом постане жінка, яка зарізала сина
25 грудня, 2024, 20:21
Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня
Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві
24 грудня, 2024, 22:19
Рятувальні роботи на місці події тривають
Жінка, яка вважалася зниклою внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок
24 грудня, 2024, 22:57
Папа Римський, ймовірно, приїде в Україну
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ
26 грудня, 2024, 21:31
Святійший Патріарх Філарет проповідує у Володимирському соборі після богослужіння з нагоди дня пам'яті праведного Філарета Милостивого. Грудень 2024 року
Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета
1 сiчня, 13:11

Соціум

Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1
У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1
У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
У Ростовській області піднявся дим над військовими складами (фото)
У Ростовській області піднявся дим над військовими складами (фото)
Влада Японії закликає туристів не їхати до Токіо та Кіото
Влада Японії закликає туристів не їхати до Токіо та Кіото
Виноробство у Франції зіштовхнулось із неочікуваною проблемою
Виноробство у Франції зіштовхнулось із неочікуваною проблемою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
38K
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
28K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
22K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Прогноз магнітних бур на 6-9 січня: якою буде сонячна активність

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua