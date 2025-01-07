Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані

Префекткою стала сестра Симона Брамбілла, яка донині працювала у відомстві Римської курії секретаркою

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку очільницею Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, що займається питаннями чернечих інституцій. Про це повідомляє Vatican News.

Префекткою стала сестра Симона Брамбілла, яка донині працювала у відомстві Римської курії секретаркою.

Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року. Вивчившись на медсестру, 1988 року вона вступила до згромадження місіонерок Матері Божої Утішительки, де 1991 року склала перші обіти, а 1999 – довічні, після чого вирушила на місії до Мозамбіку. У 2002–2006 роках викладала в Інституті психології Папського Григоріянського університету, де 2008 року також захистила докторат із психології. У 2005–2011 роках була генеральною радницею у своєму згромадженні, а 2011-го була обрана та 2017 року переобрана генеральною настоятелькою, завершивши це служіння в травні 2023 року. В жовтні того ж року Папа призначив її секретаркою Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя.

Сімона Брамбілла стала першою жінкою, яка очолила дикастерію (відомство) Римської курії – вищого органу виконавчої влади Ватикану, що допомагає Папі Римському керувати католицькою церквою.

Як зазначається, від початку понтифікату Папи Франциска присутність жінок у Ватикані зросла. 2019 року Папа вперше призначив сімох жінок членкинями Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, а у 2022 році надав можливість мирянам, в тому числі жінкам, очолювати дикастерію та ставати префектом. Раніше їх могли очолити лише кардинали та архиєпископи.

Нагадаємо, католицькі жінки звинуватили Папу Римського Франциска та кардиналів в ігноруванні їхніх закликів надати жінками більшу роль у церкві.

До слова, Папа Римський Франциск звернувся до черниць із Союзу Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи, звернувши увагу на їхні «оцтові (дуже кислі, – «Главком») обличчя». Він закликав представниць релігійної громади дотримуватися дружелюбного до всіх способу життя.