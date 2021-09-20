  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Принцесса Беатрис - Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Принцесса Беатрис

    Принцесса Беатрис родила первенца

    33-летняя принцесса Беатрис родила дочь в одной из больниц Лондона. Имя девочки пока не раскрывается, несмотря на то что она теперь занимает 11-е место в очереди на престол следом за своей мамой и дедушкой — принцем Эндрю.

    Отец ребенка — бизнесмен из итальянской аристократической семьи Эдоардо Мапелли-Моцци, с Беатрис они поженились летом прошлого года. У Эдоардо уже растет 5-летний сын от предыдущих отношений.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Принцесса Беатрис
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой
    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

    Читайте также: Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой