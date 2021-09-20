Внучка Елизаветы ll впервые стала мамой

Принцесса Беатрис родила первенца

33-летняя принцесса Беатрис родила дочь в одной из больниц Лондона. Имя девочки пока не раскрывается, несмотря на то что она теперь занимает 11-е место в очереди на престол следом за своей мамой и дедушкой — принцем Эндрю.

Отец ребенка — бизнесмен из итальянской аристократической семьи Эдоардо Мапелли-Моцци, с Беатрис они поженились летом прошлого года. У Эдоардо уже растет 5-летний сын от предыдущих отношений.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.