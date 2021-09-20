Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея (фото)
Артистка стала донором яйцеклеток
Эстрадная певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея, и показала совместную фотографию с ребенком, сообщает «Московский комсомолец».
Артистка рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.
Королева отметила, что поделилась данной информацией с опаской, поскольку некоторые люди могут отреагировать на нее негативно.
«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала артистка.
Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.
«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.