Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея (фото)

Артистка стала донором яйцеклеток

Эстрадная певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея, и показала совместную фотографию с ребенком, сообщает «Московский комсомолец».

Артистка рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

Королева отметила, что поделилась данной информацией с опаской, поскольку некоторые люди могут отреагировать на нее негативно.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.