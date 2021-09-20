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    Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея (фото)

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    Певица Наташа Королева - Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея (фото)
    Певица Наташа Королева

    Артистка стала донором яйцеклеток

    Эстрадная певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея, и показала совместную фотографию с ребенком, сообщает «Московский комсомолец».

    Артистка рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

    Королева отметила, что поделилась данной информацией с опаской, поскольку некоторые люди могут отреагировать на нее негативно.

    «Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: знаменитости певица
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    Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея (фото)