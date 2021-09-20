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    63-летняя Шэрон Стоун в купальнике доказала, что может дать фору молодым моделям (фото)

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    Американская актриса Шэрон Стоун - 63-летняя Шэрон Стоун в купальнике доказала, что может дать фору молодым моделям (фото)
    Американская актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    Звезда взволновала фанатов

    Американская актриса Шэрон Стоун поделилась фотографией в откровенном образе и взволновала поклонников внешним видом. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 63-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Фотограф запечатлел Стоун лежащей на каменном выступе. «Забота о себе имеет значение», — подписала она публикацию, которая набрала почти 50 тысяч лайков.

    Подписчики оценили внешность актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Ты выглядишь сенсационно!», «Прекрасная и сильная женщина. Береги себя!», «Сексуальное тело», «Все еще невероятно выглядишь!», «Ты олицетворяешь фразу о том, что возраст — это всего лишь цифра», «Сногсшибательна», — восхищались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    63-летняя Шэрон Стоун в купальнике доказала, что может дать фору молодым моделям (фото)