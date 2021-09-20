33-летняя Адель закрутила роман со спортивным агентом

Со своим бывшим мужем артистка официально развелась в марте этого года

Певица Адель поделилась в Инстаграме фотографией с Ричем Полом — своим новым бойфрендом. Их роман стали активно обсуждать после того, как пара вместе появилась на баскетбольном матче НБА. Возлюбленный британской певицы — успешный спортивный агент, журнал Forbes называет его вторым по влиятельности человеком в мире баскетбола, который заключает миллиардные контракты.

Со своим бывшим мужем Саймоном Конекки Адель официально развелась в марте этого года, хотя их брак распался еще два года назад.

Адель вместе с Ричем Полом

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.