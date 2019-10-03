Зе-депутат сравнил Украину с насосом: размышления Николая Тищенко о формуле Штайнмайера



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Депутат от Слуги народа Николай Тищенко оконфузился при попытке ответить на вопрос о формуле Штайнмайера

Николай Тищенко, народный депутат Украины, который ранее прославился хамским поведением с журналистами, снова попал впросак при попытке объяснить, что такое формула Штайнмайера. Видео было опубликовано на странице «Громадське» в Twitter.

Николаю Тищенко задали вопрос о формуле Штайнмайера, а также спросили, что он думает по поводу разведения сил на Донбассе. В ответ народный депутат начал путанно объяснять, что виновата предыдущая власть и сравнил Украину с насосом.

«Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши попередники, с насосом. Где куда не возьмешь, что не берешь – все что-то не работает», - заявил депутат и добавил еще одно сравнение по разведению сил на Донбассе – с надувной куклой.

Що таке формула Штайнмаєра? Микола Тищенко пояснив через «насос» і «гумову ляльку» pic.twitter.com/Z8lmZy90nj — hromadske (@HromadskeUA) 2 жовтня 2019 р.





«Да, это разведение. Главное, что нужно понять, только под присмотром ОБСЕ и только по законам Украины. Все, точка. Вы берете, к примеру, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет. Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать, как…Или не знаю, машину. Или покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы справиться с этим заданием, вам нужна инструкция», - так Николай Тищенко объяснил журналистам формулу Штайнмайера.

Джерело: twitter.com/HromadskeUA