Народный депутат Илья Кива ласкал себя в зале Верховной рады

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Илья Кива после горячей переписки с девушкой принялся активно поправлять штаны в районе ширинки

Одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне - новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал под пристальное внимание фотокамер.

Журналист Всеволод Филимоненко записал на видео, как Кива после горячей переписки с моделью, которая задписана у него в телефоне как «Юля конкурс красоты Одесса» стал активно натирать штаны в районе ширинки. Затем он приподнял штанины и подтянул носки.





Такое необычное занятие нардепа вызвало бурную реакцию в сети.

Ранее нардепа Киву уже замечали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов «Слуги народа» в парламенте.

Видео нардепа, который прятался у трибуны перед рабочими столами своих коллег, держа телефон на уровне ремня, появилось на странице фотографа Яна Доброносова.

В сети стали делиться своими предположениями и ассоциациями, чем же занимается народный избранник.

«Онанирует?», «Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницах не сфоткал?», «Не стыдится, прямо под куполом», «Разрабатывает мелкую моторику пальцев?», «Обсыкает чье-то рабочее место», «Он шо, писает? Не добежал до сортира?» - принялись шутить юзеры.