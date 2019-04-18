Меган Маркл занялась поисками няни в США



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion Media

37-летняя герцогиня Сассекская хочет вырастить ребенка, во‑многом, по американским традициям

Меган Маркл совсем скоро станет мамой. Они с Гарри уже переехали в отдельный коттедж в Фрогморе, обустроили детскую комнату, а теперь вплотную занимаются поиском няни для малыша. По сообщениям таблоидов, Меган, которая родилась и выросла в Калифорнии, планирует растить ребенка не только по британскому протоколу — она собирается привить ему и американские ценности. Именно для этого Меган ищет няню именно в США.

«Меган Маркл согласилась только на американку. Это очень важно для нее, потому что она гордится своими корнями и культурой своей страны. Герцогиня даже не против, если в воспитании малыша будет помогать мужчина. Ей принципиально важно привить ребенку и американские ценности», — рассказал инсайдер изданию The Daily Mail.

Перед родами у супруги принца Гарри появилось много капризов, которые муссируются в таблоидах. Меган планирует родить дома, как в свое время это сделала Елизавета II. Впрочем, герцогиня решила подстраховаться — если что-то пойдет не так, она согласна на экстренную госпитализацию.

Недавно также выяснилось, что Меган запретила королевским акушерам принимать у нее роды. Дело в том, что ее не устраивает, что специалисты — мужчины. Даже их высокая квалификация не смогла переубедить герцогиню.

Джерело: graziamagazine.ru