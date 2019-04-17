Принц Гарри и Меган Маркл уже успели дать будущему малышу забавное прозвище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцоги еще не придумали имя будущему ребенку, но уже обращаются к нему «по-королевски»

Ожидается, что Меган Маркл впервые станет матерью уже на предстоящих выходных или в понедельник. К рождению малыша готовится не только королевская семья, но и вся Британия. По этому случаю подданые и поклонники Меган и Гарри со всего мира оправляют игрушки и различные подарки. На днях герцоги Сессекские обратились к своим поклонникам с просьбой перестать делать подарки их ребенку в пользу благотворительных пожертвований.

Свое послание они свершили трогательной подписью: «С благодарностью герцог, герцогиня Сессекские и малыш Сассекский».

Меган Маркл, в отличие от других монарших особо, решила сохранить рождение малыша втайне, и не рассказывать об этом подданым сразу же после родов.

Супруга принца Гарри планирует этот важный день провести дома, как в свое время это сделала Елизавета II. Впрочем, герцогиня решила подстраховаться — если что-то пойдет не так, она согласна на экстренную госпитализацию.

Недавно также выяснилось, что Меган запретила королевским акушерам принимать у нее роды. Дело в том, что ее не устраивает, что специалисты — мужчины. Даже их высокая квалификация не смогла переубедить герцогиню.

Джерело: graziamagazine.ru