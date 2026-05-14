Головна Скотч Життя
search button user button menu button

122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
122-річна Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року
фото: Вікіпедія
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жанна Кальман увійшла до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша людина у світі

Жанна Кальман вважається найстарішою людиною у світі, адже її рекорд ще ніхто не перевершив. Жінку п'ять разів визнавали головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. За життя 122-річна Жанна Кальман розповіла про секрет свого довголіття та поділилася життєвою філософією. Про це пише «Главком» із посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Історія життя Жанни Кальман 

122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття фото 1
фото: Guinnessworldrecords

Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року у французькому місті Арлі. Вона застала епоху творчості Вінсентв ван Гога та Францію без знаменитої Ейфелевої вежі. У 1896 році Жанна Кальман вийшла заміж за заможного торговця Фернана Кальмана, який був її далеким родичем. За життя довгожителька ніколи не працювала завдяки безтурботному життю, яке їй давав чоловік.

Жанна Кальман у 20 років
Жанна Кальман у 20 років
фото: Вікіпедія

Тож своє дозвілля вона присвячувала різним активностям та хобі. Вона полюбляла фехтування, полювання, альпінізм, плавання, теніс, катання на роликових ковзанах. А на велосипеді довгожителька каталася до 100 років.

У 22 роки жінка народила свого первістка та єдину дитину Івонну Марі Ніколь Кальман. Згодом у довгожительки з’явився онук Фредерік. Донька Жанни Кальман померла в молодому віці, тож жінка взялася опікуватися онуком, який трагічно помер у 37 років.

Секрети довголіття Жанни Кальман 

Жанна Кальман вважається найстарішою людиною у світі
Жанна Кальман вважається найстарішою людиною у світі
фото: Guinnessworldrecords

Жанна Кальман розповідала, що секрет її довголіття криється у звичайних речах. Один із них – це харчування, до кожної своєї страви вона додавала оливкову олію. До слова, довгожителька курила з 21 року та припинила у 117 років лише через те, що їй було складно користуватись запальничкою через погіршення зору.

Також довгожителька полюбляла червоне вино та гарне почуття гумору. «Якщо ти не можеш нічого змінити – не переймайся», – радила жінка.

122-річна Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року. У 1988 му році 112-річну довгожительку визнали найстарішою людиною у світі. А в 1995 році у віці 120 років Жанна була визнана найстарішою людиною, яка коли-небудь жила на світі.

Дружба Жанни Кальман з видатним художником Вінсентом ван Гогом

Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у 122 роки
Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у 122 роки
фото: Guinnessworldrecords

У свої 114 років француженка знялася у фільмі про Вінсента ван Гога «Вінсент і мої», вона зіграла саму себе. Це був ще один рекорд, Кальман стала найстарішою акторкою у світі.

Як розповідала сама довгожителька, вона в дитинстві особисто познайомилася з видатним із художником. Він часто ходив до магазину її дядька. За її словами, Вінсент ван Гог був «потворний як гріх, мав мерзенний характер і пах випивкою».

Нагадаємо, 116-річна Етель Катерхем з Великої Британії другий рік поспіль тримає рекорд найстарішої людини світу, було визнано головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Свого часу Етель Катерхем розповідала про свій секрет довголіття. 

Читайте також:

Теги: здоров'я рекорд довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 19 по 20 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 квітня: якою буде сонячна активність
19 квiтня, 05:00
Дослідження рокрило новий секрет довголіття 100-річних люднй
Чому деякі люди доживають до 100 років, а інші ні? Учені назвали причину
16 квiтня, 09:10
Свято танцю об’єднало професійні та аматорські колективи з різних куточків держави
Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»
3 травня, 10:52
Репер Хас став ведучим програми «Караоке на майдані»
Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям
5 травня, 14:47
«Альфа» СБУ вийшла в лідери за знищенням цілей на фронті
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць
6 травня, 13:25
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
8 травня, 18:00
Григорій Ільчишин минулого року здобував срібло на етапі Кубка світу в Уцзяні
Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
10 травня, 23:04
Омелян Герасимчук не втомлюється оновлювати рекорди
Юний українець Герасимчук оновив світове досягнення в стрибках із жердиною
12 травня, 20:55

Життя

122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
Мішель Обама з дочками показалася під час вечері у Каліфорнії (фото)
Мішель Обама з дочками показалася під час вечері у Каліфорнії (фото)
Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії
Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів
Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів
Українка назвала суму своїх витрат на місяць життя в Німеччині
Українка назвала суму своїх витрат на місяць життя в Німеччині

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua