122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття

Жанна Кальман увійшла до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша людина у світі

Жанна Кальман вважається найстарішою людиною у світі, адже її рекорд ще ніхто не перевершив. Жінку п'ять разів визнавали головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. За життя 122-річна Жанна Кальман розповіла про секрет свого довголіття та поділилася життєвою філософією. Про це пише «Главком» із посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Історія життя Жанни Кальман

фото: Guinnessworldrecords

Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року у французькому місті Арлі. Вона застала епоху творчості Вінсентв ван Гога та Францію без знаменитої Ейфелевої вежі. У 1896 році Жанна Кальман вийшла заміж за заможного торговця Фернана Кальмана, який був її далеким родичем. За життя довгожителька ніколи не працювала завдяки безтурботному життю, яке їй давав чоловік.

Жанна Кальман у 20 років фото: Вікіпедія

Тож своє дозвілля вона присвячувала різним активностям та хобі. Вона полюбляла фехтування, полювання, альпінізм, плавання, теніс, катання на роликових ковзанах. А на велосипеді довгожителька каталася до 100 років.

У 22 роки жінка народила свого первістка та єдину дитину Івонну Марі Ніколь Кальман. Згодом у довгожительки з’явився онук Фредерік. Донька Жанни Кальман померла в молодому віці, тож жінка взялася опікуватися онуком, який трагічно помер у 37 років.

Секрети довголіття Жанни Кальман

Жанна Кальман вважається найстарішою людиною у світі фото: Guinnessworldrecords

Жанна Кальман розповідала, що секрет її довголіття криється у звичайних речах. Один із них – це харчування, до кожної своєї страви вона додавала оливкову олію. До слова, довгожителька курила з 21 року та припинила у 117 років лише через те, що їй було складно користуватись запальничкою через погіршення зору.

Також довгожителька полюбляла червоне вино та гарне почуття гумору. «Якщо ти не можеш нічого змінити – не переймайся», – радила жінка.

122-річна Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року. У 1988 му році 112-річну довгожительку визнали найстарішою людиною у світі. А в 1995 році у віці 120 років Жанна була визнана найстарішою людиною, яка коли-небудь жила на світі.

Дружба Жанни Кальман з видатним художником Вінсентом ван Гогом

Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у 122 роки фото: Guinnessworldrecords

У свої 114 років француженка знялася у фільмі про Вінсента ван Гога «Вінсент і мої», вона зіграла саму себе. Це був ще один рекорд, Кальман стала найстарішою акторкою у світі.

Як розповідала сама довгожителька, вона в дитинстві особисто познайомилася з видатним із художником. Він часто ходив до магазину її дядька. За її словами, Вінсент ван Гог був «потворний як гріх, мав мерзенний характер і пах випивкою».

