Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США

Блогерка з України поділилася своїм досвідом переїзду до Каліфорнії

Українка Ярослава мешкає в Каліфорнії та розповідає про своє життя за кордоном у соцмережах. Як повідомляє «Главком», в одному зі своїх відео блогерка розповіла, скільки грошей вона витратила на переїзд до США.

Оренда житла

За словами блогерки, вона здивувалася через суму, яку їй із чоловіком довелося витратити на переїзд до США. Найбільше коштів у новій країні потребувала оренда житла. «Ціна буде залежати від міста та штату, у якому ви плануєте жити. У районі Лос-Анджелеса, який обрали ми, студія коштує приблизно $2 250, а двокімнатні апартаменти – $3 200 – $3 500», – розповіла блогерка.

Крім оренди, варто врахувати витрати на оплату комунальних послуг та депозит. «Може знадобиться ще депозит через відсутність кредитної історії. А ще обов’язково врахуйте комунальні послуги приблизно $200 на місяць», – зазначила українка.

Облаштування квартири в США

Українка Ярослава пояснила, що більшість квартир у США здають в оренду без меблів та техніки. Тому це потрібно купувати самостійно. «Ми не планували купувати все нове, багато чого шукали на маркетплейсах, але на цю статтю витрат заклали понад $2 тис. Якщо купувати все нове, мати дітей або більшу квартиру – сума буде більшою», – зауважила вона.

Окремі витрати на переїзд до Америки

Щоб орендувати житло в США потрібно витрачати близько $600–$700 на місяць. Водночас придбати непогане авто для початку життя в штатах вартує $6 тис. або $7 тис.

Також українка назвала низку інших витрат для початку життя в США:

Перший місяць + депозит – від $4 тис. до $5 тис.

Комунальні послуги та інтернет – $200.

Меблі та побутові речі – $2,5 тис.

Оренда авто – $700 на місяць.

Продукти харчування – $400 на місяць на 1 людину.

Мобільний зв’язок – $50–$75 на місяць на 1 людину.

Особисті витрати – $300 на людину.

Врешті для переїзду до США, за підрахунками українки, потрібно $10 тис. «Через те, що ми купували авто, у нас вийшло навіть більше, але це вже індивідуально. Такі витрати, як житло, авто, комунальні, продукти краще множити на два місяці, щоби почуватися спокійніше. У підсумку на перші два місяці на двох з орендованим авто потрібно приблизно $15 тис. Сума немаленька, але переїзд – це завжди витрати. Чим більшу фінансову подушку ви маєте, тим спокійніше будете себе почувати», – додала жінка.

