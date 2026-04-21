100-річна мешканка Хмельниччини назвала головні секрети довголіття

Юлія Відміцька
Зоя Іщук розповіла, що допомагає їй бути щасливою протяогм усього життя
100-річна жінка любить грати в планшеті та ліпити вареники

Зоя Іщук стала 100-річною довгожителькою Хмельницької області. Жінка відсвяткувала свій ювілей та поділилася секретами свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на ТСН.

Зоя Іщук народилася 16 квітня 1926 року. До 55 років вона працювала вчителькою. У школі жінка познайомилася зі своїм чоловіком, він викладав математику, а вона українську мову. «Все життя працювала в школі, дуже любила своїх дітей. Можу сказати, що і вони мене теж любили, бо я була трошки така жорсткувата!» – розповіла довгожителька.

Довгожителька Зоя Іщук зізналася, що не почувається на 100 років та з іронією каже, що їй ще немає і 50 років. «Ні, слухай, я не думаю, що мені сто років! Мені навіть п’ятдесят нема в душі!» – сказала пенсіонерка.

100-річна мешканка Хмельниччини розповіла, у чому криються секрети її довголіття. Зоя Іщук забуває все погане, що стається в її житті та не сприймає негатив. «Я стараюся від себе це все відгорнути, а в мене залишається в душі й навколо мене все тільки добре. А негатив я дуже рідко сприймаю. Я стараюся його до себе, до своєї душі навіть не допустити», – зауважила вона.

Також ювілярка ніколи ні з ким не свариться та не звертає увагу на погані речі. «У мене всі люди – добрі. У мене нікого нема поганого. У мене нема ворогів. Я у своєму житті ні з ким, я навіть поняття не маю, що значить сваритися! Я все погане пропускаю крізь вуха. Вважаю, що його не було. Треба все відпускати. Очищати свою душу й жити спокійно», – пояснила жінка.

Ще один секрет довголіття Зої Іщук полягає в тому, що вона ніколи не сидить без діла та завжди знаходить собі заняття. «Я навіть не можу уявити, як це можна вдень лежати на дивані. Ну, я не знаю, я собі така людина, щось рухатися, ногами щось робити, головою», – розповіла довгожителька.

Крім цього, 100-річна жінка зауважила, що попри свій поважний вік вона любить пограти в планшет та наліпити вареників. А в 80 років вона подорожувала з рідними, зокрема відвідала Кубу, Таїланд та Єгипет.

Ще одним секрет довголіття жінки криється у її любові до родини. За словами її онуки Даші, Зоя Іщук сама обрала бути щасливо, що теж є її секретом довгого життя. «Я думаю, що вона така щаслива, тому що все своє життя вона жила за своїми істинними бажаннями», – сказала дівчина.

Водночас ще одним секретом довголіття своєї мами поділилася донька жінки Ляна: «А потім, вона живе життям дітей, онуків. І якщо людині жити життям молодших, то вона, напевно, і буде молодша!».

Нагадаємо, Єфросинія Кунцевська із села Орлівка, що на Чернігівщині, відзначила своє 100-річчя. Жінка розповіла, що їй допомогло прожити ціле століття та про що вона шкодує у своєму житті. До 98 років довгожителька справлялася зі своїм господарством та побутовими справами самотужки. Вона без окулярів читала книжки й газети, поралася на городі тощо. 

