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Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Серіал «Друзі» транслювався протягом 10 років – з 22 вересня 1994 року по 6 травня 2004 року та тривав десять сезонів
фото з відкритих джерел

Оскільки серіал все ще показують в різних країнах світу, актори отримують свій відсоток з трансляцій

Зірки серіалу «Друзі» Девід Швіммер, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Метт Леблан та Дженніфер Еністон досі отримують по $20 млн на рік, оскільки шоу приносить Warner Bros. близько одного мільярда доларів щороку. Про це повідомляє Pubity.

Коли «Друзі» тільки почали транслюватися актори отримували лише $22 500 за епізод, проте під кінець серіалу винагорода досягла мільйона доларів за кожен епізод. Оскільки серіал все ще показують в різних країнах світу, актори отримують свій відсоток з трансляцій.

Як зазначається, коли Netflix у 2018 році оголосив, що прибере «Друзів» зі свого сервісу, негативна реакція глядачів виявилася настільки масштабною, що компанія заплатила $100 млн для продовження ліцензії до 2019 року.

Серіал «Друзі» транслювався протягом 10 років – з 22 вересня 1994 року по 6 травня 2004 року та тривав десять сезонів. Ситком здобув велику кількість нагород, зокрема «Еммі» та «Золотий глобус».

Герої серіалу – шестеро молодих людей, що живуть у Нью-Йорку (в основному на Мангеттені) і часто зустрічаються в улюбленому кафе – Central Perk.

Нагадаємо, пішла з життя американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала в серіалі «Друзі» та комедіях «Тутсі» і «Молодий Франкенштейн». 

До слова, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну. У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум. 

30 серпня, федеральний суддя заборонив займатися медичною практикою одному з двох лікарів, звинувачених у смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі від передозування кетаміном. Через свого адвоката той висловив каяття.

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Теги: суддя серіал актор співачка Дженніфер Еністон акторка

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