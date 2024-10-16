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Оля Полякова анонсувала концерт у Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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фото: пресслужба

Співачка представить другий україномовний альбом

Українська співачка Оля Полякова анонсувала новий концерт, на якому представить свій другий україномовний альбом. Про це повідомляє пресслужба співачки.

«Нове шоу співачки відрізнятиметься від попередніх перш за все своєю тональністю. Тим, кому останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Полякової, нарешті побачить його у новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів та майбутній вже другий україномовний альбом», – йдеться у заяві.

Концерт Олі Полякової відбудеться 26 жовтня. Режисером шоу буде Герман Нєнов.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня, відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».

Нещодавно Оля Полякова випустила пісню «Білий налив», до створення якої долучилася співачка та авторка пісень Tayanna, а також було використано уривок пісні хіта Ірини Білик.

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Теги: Київ концерт співачка Оля Полякова

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