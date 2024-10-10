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Трінчер у своєму кліпі показалася в обіймах нового чоловіка (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Анна Трінчер та Cheev знялися у спільному кліпі
фото: скріншот з відео

«Для мене ця пісня – заклик до того, що справжнє кохання вимагає часу, зусиль і щирості», – сказала Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер записала спільну пісню «Не знаю» зі співаком Cheev. У кліпі виконавці зіграли екскоханців, які переживають внутрішній конфлікт і борються зі спогадами минулого. 

«Для мене ця пісня – заклик до того, що справжнє кохання вимагає часу, зусиль і щирості. Кохати треба вчасно, не відкладати на потім і не боятися вкладати всі свої емоції та сили у стосунки. Адже любов – це не лише відчуття, а й велика робота. Я хочу донести до кожного, що стосунки – це не просто романтика, а щоденна праця, готовність слухати, розуміти і будувати спільне майбутнє разом», – сказала Трінчер.

Cheev розповів, що пісня «Не знаю» про «стан самотності й відчуття, які переживає кожен з нас одразу після розриву».

«Це момент, коли у тобі борються дві людини: одна каже, що розрив був правильним рішенням, але друга нагадує, скільки у вас в парі було неймовірних моментів, які зробили вас ближчими і які не хочеться забувати», – сказав співак.

Нагадаємо, нещодавно з Анною Трінчер стався інцидент у потягу. Їй стало зле прямо під час подорожі. За словами співачки, їй було дуже погано, що вона навіть почала заїкатися. Трінчер звернулася за допомогою, її рятували провідник та подруга. Блогерка зазначає, що не змогла б впоратися без підтримки.

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Теги: музика співачка співак пісня Анна Трінчер

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