Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»

Фактично це рішення можна вважати останнім кроком перед передачею ексрезиденції Януковича державі

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я». Про це повідомила правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Арешт зняли з будинку відпочинку «Межигірʼя», а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс.

Зазначається, що клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету Міністрів України. Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту.

Фактично це можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.

У Transparency International Ukraine нагадали, що, за версією слідства, начебто секретним розпорядженням Ющенко надав Януковичу в користування дачний будинок у «Межигір’ї». Надалі син Януковича Олександр через ТОВ «Танталіт» організував схему з набуття майна резиденції.

Щоб провести обмін майном, вартість комплексу «Межигір’я» штучно занизили, а нерухомість приватної фірми, навпаки, оцінили втричі вище за ринкову вартість. У вересні 2007-го Кабмін своїм розпорядженням офіційно завершив процес обміну, і «Межигір’я» повністю перейшло під контроль Януковичів.

Нагадаємо, ще в 2017 році Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним виведення з державної власності резиденції «Межигір’я».

За п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я». Однак 19 липня, «Межигір'я» знову відкрили для громадськості після повернення у державну власність.