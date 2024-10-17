Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
«Межигі́р'я» — колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області
фото з відкритих джерел

Фактично це рішення можна вважати останнім кроком перед передачею ексрезиденції Януковича державі

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я». Про це повідомила правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Арешт зняли з будинку відпочинку «Межигірʼя», а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс.

Зазначається, що клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету Міністрів України. Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту.

Фактично це можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.

У Transparency International Ukraine нагадали, що, за версією слідства, начебто секретним розпорядженням Ющенко надав Януковичу в користування дачний будинок у «Межигір’ї». Надалі син Януковича Олександр через ТОВ «Танталіт» організував схему з набуття майна резиденції.

Щоб провести обмін майном, вартість комплексу «Межигір’я» штучно занизили, а нерухомість приватної фірми, навпаки, оцінили втричі вище за ринкову вартість. У вересні 2007-го Кабмін своїм розпорядженням офіційно завершив процес обміну, і «Межигір’я» повністю перейшло під контроль Януковичів.

Нагадаємо, ще в 2017 році Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним виведення з державної власності резиденції «Межигір’я». 

За п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я». Однак 19 липня, «Межигір'я» знову відкрили для громадськості після повернення у державну власність.

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович обмін будинок Антикорупційний суд Межигір’я суддя арешт нерухомість Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Деякі наші міжнародні партнери, навіть дружньо налаштовані, в принципі розглядають можливість тимчасового, на невизначений термін, територіального компромісу з Росією»
Тернистий шлях до миру. Погляд України, Заходу та Росії
12 жовтня, 15:00
Придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території
Уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки «єОселя»
25 вересня, 11:07
Експосадовець часів Януковича позивався проти журналістки Седлецької через її пост у Facebook
Апеляція ухвалила несподіване рішення у справі Портнова проти «Радіо Свободи»
26 вересня, 18:05
Як зазначають військові, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар
Виведення військ з Вугледару та допомога від USAID на $1 млрд. Головне за 2 жовтня
2 жовтня, 20:40
Аркадій та Борис Ротенберги за останні півтора роки заволоділи в Балаклавській бухті в анексованому Криму щонайменше 10 ділянками землі
Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв
4 жовтня, 22:19
«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
5 жовтня, 19:37
Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
10 жовтня, 09:56
Суддя Світлана Колегаєва мобілізувалася, щоб уникнути покарання за нетверезе водіння
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
10 жовтня, 19:21
Андрій Одарченко наприкінці вересня незаконно перетнув кордон з Румунією
Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка
13 жовтня, 15:13

Події в Україні

Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів
Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
16K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
12K
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
11K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua