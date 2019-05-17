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    Жизнь

    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников

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    Александр Педан - Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан

    Украинский шоумен хочет изменить концепцию проведения уроков физкультуры в школах

    На днях Александр Педан вместе с командой спортивного движения JuniorZ посетил Одессу, где провел тренинг для более сотни учителей физкультуры и директоров школ.

    Украинский шоумен и ведущий проектов Нового канала представил им семь новых видов спорта: бадминтон, чирлидинг, регби, флорбол, петанк, фрисби и корфбол – объяснил и даже продемонстрировал, как играть. Это интересные и безопасные активности, которые ведущий предлагает внедрять на школьных уроках, чтобы заинтересовать учащихся и вызвать у них любовь к спорту.

    «Те виды спорта, которые мы предлагаем, являются вариативными модулями и разрешены Министерством образования и науки для преподавания на физкультуре, – говорит Александр. – Мы давно хотели, чтобы одесские ученики узнали о них. И, наконец, наше желание осуществилось. Познакомились с местными учителями и «прокачали» их. Надеемся, что теперь одесские школьники не будут носить «липовые» справки на физкультуру и прыгать через «козла», как 50 лет назад. Мы хотим, чтобы дети получали удовольствие, становились здоровыми благодаря крутым и интересным видам спорта».

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    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников
    Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников

     Стоит отметить, что движение JuniorZ, инициатором которого стал Александр Педан, направлено на изменения подхода и проведения уроков физкультуры в украинских школах.  Вместе с единомышленниками и представителями различных федераций Александр Педан ездит по Украине проводит бесплатные тренинги для учителей физкультуры и директоров школ. 

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