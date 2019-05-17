Александр Педан провел «прокачал» одесских физкультурников



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Александр Педан

Украинский шоумен хочет изменить концепцию проведения уроков физкультуры в школах

На днях Александр Педан вместе с командой спортивного движения JuniorZ посетил Одессу, где провел тренинг для более сотни учителей физкультуры и директоров школ.

Украинский шоумен и ведущий проектов Нового канала представил им семь новых видов спорта: бадминтон, чирлидинг, регби, флорбол, петанк, фрисби и корфбол – объяснил и даже продемонстрировал, как играть. Это интересные и безопасные активности, которые ведущий предлагает внедрять на школьных уроках, чтобы заинтересовать учащихся и вызвать у них любовь к спорту.

«Те виды спорта, которые мы предлагаем, являются вариативными модулями и разрешены Министерством образования и науки для преподавания на физкультуре, – говорит Александр. – Мы давно хотели, чтобы одесские ученики узнали о них. И, наконец, наше желание осуществилось. Познакомились с местными учителями и «прокачали» их. Надеемся, что теперь одесские школьники не будут носить «липовые» справки на физкультуру и прыгать через «козла», как 50 лет назад. Мы хотим, чтобы дети получали удовольствие, становились здоровыми благодаря крутым и интересным видам спорта».

Стоит отметить, что движение JuniorZ, инициатором которого стал Александр Педан, направлено на изменения подхода и проведения уроков физкультуры в украинских школах. Вместе с единомышленниками и представителями различных федераций Александр Педан ездит по Украине проводит бесплатные тренинги для учителей физкультуры и директоров школ.