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    Жизнь

    Алкоголизм не значится. В суде перечислили все болезни Михаила Ефремова

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    Алкоголизм не значится. В суде перечислили все болезни Михаила Ефремова

    В числе болезней не значится алкоголизм

    В ходе апелляционного суда по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова суд раскрыл болезни обвиняемого. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «Комсомольская правда».

    В медицинской карте артиста указаны астма, бронхит, пищевая аллергия, болезнь сердца, жировая дегенерация печени, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Кроме того, там говорится об осенне-весеннем обострении.

    При этом в числе болезней не значится алкоголизм.

    Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Перед оглашением приговора у Пресненского суда Москвы заметили магов и шаманов. Они проводили обряды в поддержку артиста.

    Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии последний погиб.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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    алкоголизм аллергия болезнь
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