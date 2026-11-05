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Виготовляла винищувачі під час Другої світової. 105-річна британка розкрила секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дора Горсфолл із листом від королівської родини в день свого народження
фото: ВВС

Король Чарльз III та королева Камілла привітали 105-річну довгожительку з ювілеєм

105-річна Дора Горсфолл є однією з найстаріших мешканок Британії. Жінка пережила Другу світову війну, працювала на секретному заводі з виробництва винищувачів та створила велику сім'ю. Жінка розповіла історію свого життя та поділилася секретом свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Дора Горсфолл народилася 2 листопада 1921 року в Лондоні. У 13 років переїхала до Солсбері, а у 18 років повернулася до Лондона, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Реджем.

Пара одружилася 23 грудня 1941 року в Кройдоні. Згодом подружжя оселилося в Солсбері, де виховало двох доньок Пет і Бетті. Під час Другої світової війни Дора працювала кондукторкою в автобусі, а пізніше влаштувалася на секретний завод, де виготовляли винищувачі Spitfire.

Після 45 років життя в Солсбері Дора та Редж переїхали до південної Іспанії. Там вони провели разом 18 років. Після смерті чоловіка жінка повернулася до Великої Британії та жила зі своїми доньками. У 2022 році вона переїхала до будинку для літніх людей Flowers Manor Care Home у Чиппенгемі.

Дора та Редж Горсфолл
Дора та Редж Горсфолл
фото: Jam Press

Нині Дора має велику родину: семеро онуків, дев'ять правнуків і четверо праправнуків. Дора Горсфолл вважає, що одним із секретів її довголіття є регулярний денний сон. Жінка щодня знаходить час для сієсти незалежно від того, де живе. «Думаю, саме тому вона так добре збереглася», – зазначила онука Дори Менді Чізман.

За її словами, бабуся дотримувалася цієї звички навіть тоді, коли онуки були маленькими. На 105-й день народження жінка отримала вітальну листівку від короля Чарльза III та королеви Камілли.

Нагадаємо, ветеран Другої світової війни Рон Летерен відзначив ювілей. Довгожителю виповнилося 103 роки. Він працював вчителем та директором шкіл, а згодом опанував професію інспектора освіти. Під час Другої світової війни чоловік служив офіцером. Чоловік розповів, що допомагає йому зберігати міцне здоровʼя та довге життя.

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Теги: довголіття Король Чарльз III Велика Британія Друга світова війна

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Виготовляла винищувачі під час Другої світової. 105-річна британка розкрила секрет довголіття
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