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Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Азілія Бенкс неодноразово ставала фігуранткою скандалів через конфлікти з іншими артистами, расистські й гомофобні висловлювання
фото з відкритих джерел

Азілія Бенкс репостнула допис з фотографією Кірієнка, на якій видно, як він сильно схуд під час утримання в неволі і втрапила у скандал через свій коментар

Американська реперка Азілія Бенкс опублікувала в соцмережах образливий допис про українського військового Олександра Кірієнка, який повернувся з російського полону. Користувачі соцмережі негативно відреагували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бенкс.

Реперка репостнула допис з фотографією Кірієнка, на якій видно, як він сильно схуд під час утримання в неволі.

«Що потрібно було, щоб зупинити його товсті сідниці від їжі», – підписала вона фото.

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 1

Користувачі відреагували критикою і зазначили, що це чергова спроба привернути увагу коштом чужого болю.

«Це нікчемний акаунт. Понад 200 тис. підписників, але дуже мало лайків під більшістю постів чи коментарів. Так прагне уваги, що доводиться зазнавати болю та страждань інших людей, щоб їх помітили», – пишуть користувачі.

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 2

«Така дешева спроба зробити ажіотаж навколо людських страждань. Я навіть не злюся, ти просто жалюгідна», – йдеться в коментарях.

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 3

«Ваш коментар огидний», – звертаються підписники до Бенкс.

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 4

«Бенкс, це абсолютно неправильно, і правильно було б вибачитися».

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 5

Також на допис відреагували українці і побажали реперці відчути таке ж, що цей воїн пережив у полоні. А також висловили сподівання, що Бенкс отримає по заслугах.

Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 6
Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 7
Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж фото 8

Історія Олександра Кірієнка

Олександр Кірієнко – морпіх 36 бригади, головний сержант взводу снайперів. Був у полоні майже три роки. Він повернувся додому у лютому цього року, під час обміну.

Кірієнко захищав Україну з 2014 року. Коли почалася повномасштабна війна, він перебував у Маріуполі, у квітні 2022 він та інші військові виходили з заводу Ілліча та потрапили в російський полон. У полоні він пережив катування та схуд на 40 кг. Бачив, як на його очах помирали закатовані.

Вже після звільнення з полону він дізнався, що його утримували в одній з найзакритіших колоній у Мордовії. Там українських військових катував російський «Доктор Зло». Цей «лікар» не просто не надавав полоненим медичну допомогу, він бив їх струмом, через що його також називали «Доктор Шокер».

Що відомо про Алізію Бенкс?

Азілія Бенкс – американська співачка, реперка та авторка пісень, яка здобула популярність у 2011 році після виходу дебютного синглу 212, записаного у співпраці з Lazy Jay.

У березні 2025 року Бенкс вже публічно висловлювалась негативно про Україну. В одному зі своїх дописів у соцмережі X вона назвала Україну «бубонною чумою» й написала, що ця країна «ніколи не виграє війну з Росією». Також артистка стверджувала, що нібито президент Зеленський прийшов до влади в результаті фальсифікацій, а Україна перетворилась на «платформу для проксі-війни».

Попри музичний успіх, Азілія Бенкс неодноразово ставала фігуранткою скандалів через конфлікти з іншими артистами, расистські й гомофобні висловлювання, а також різкі політичні заяви.

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Теги: США полон військові скандал співачка

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