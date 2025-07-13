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Буданов розповів про нервову операцію розвідки, яка тривала майже п’ять років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов розповів про нервову операцію розвідки, яка тривала майже п’ять років
Евакуйовані із Сирії громадяни України
фото: ГУР Міноборони

Із табору «Родж» на території Сирії вдалося забрати 14 жінок та 41 дитину

Складна, довга і нервова операція, яка тривала майже п’ять років. Так очільник Головного управління розвідки Міністерсва оборони України Кирило Буданов описав евакуацію українців із Сирії, яка завершилася наприкінці квітня. За даними МЗС, із табору «Родж» вдалося забрати 14 жінок та 41 дитину. Як інформує «Главком», подробиці повернення наших громадян Буданов розповів «Апостроф TV».

«Багато перемовин, багато, різного роду, скажімо так, ситуацій, в тому числі досить таки небезпечних для життя. Та й в принципі регіон, коли ми почали цим займатись, не найкращий, не найспокійніший був у світі», – сказав Буданов.

Головний розвідник зазначив, що табори на території Сирії – це величезна кількість шатрів, які огороджені колючим дротом і вишками з охоронцями. Там надзвичайно небезпечно, особливо воночі.

«Зрештою нам вдалося, ми повернули абсолютно всіх наших громадян, які перебували в полоні. А це інакше як полон назвати неможливо», – сказав Буданов.

Операція тривала не один рік. Як ГУР зробило неможливе?

Він також додав, що у центральній в'язниці Іраку ще залишаються принаймні дві громадянки України. Вони мають реальні вироки, тож витягти їх буде важко. Однак розвідники вважають, що їм все вдасться. За словами Кирила Буданова, 2020-го року ГУР звільнив трьох українців з гірської місцевості в Іраку. Це були напівконтрольовані території, де наших людей утримували в печерах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру. Водночас окремі обмеження залишаються чинними. Санкції продовжать діяти стосовно Башара Асада, його оточення, осіб, причетних до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, виготовлення хімічної зброї, а також представників ІДІЛ, його філій та іранських проксі.

Як відомо, 8 грудня 2024 року об’єднані сили сирійської опозиції розпочали масштабний наступ, внаслідок якого було захоплено Дамаск і офіційно оголошено про повалення режиму Башара Асада. Згодом з’явилася інформація, що Асад разом із родиною покинув територію країни та отримав політичний притулок у Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.

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Теги: Сирія полон притулок Кирило Буданов

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