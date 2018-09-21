Влад Соколовский набрался смелости и рассказал о разводе с Ритой Дакотой
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Розсилка
пустя месяц молчания Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой, которая уличила его в изменах. Рассказываем все подробности.
В конце августа российский шоу-бизнес потрясла новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского из-за многочисленных измен певца. Об этом Рита сама сообщила в своём Instagram.
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Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение
Певицу поддержали многие звезды, и в скандал вмешались даже родственники Влада: его тетя заявила, что в подобных ситуациях всегда виноваты двое, а отец Соколовского принес Дакоте извинения. А вот Влад до сегодняшнего дня не давал никаких комментариев и даже закрыл комментарии под постами.
А сегодня певец выложил в Instagram откровенный пост о разводе.
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Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации. Спасибо всем, кто ценит мой 24-х летний творческий путь, тем, кто следит за этой стороной моей жизни. Постараюсь поддерживать с вами регулярное общение и радовать новыми релизами, через которые я возможно и буду рассказывать о своих переживаниях. Открываю комментарии на всех своих ресурсах и под этим постом. В ближайшее время моя команда выберет самые интересные и актуальные вопросы от подписчиков в моих соцсетях, а я с радостью по возможности отвечу на них. Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя - не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему. Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви.
А сегодня певец выложил в Instagram откровенный пост о разводе. «Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации. Спасибо всем, кто ценит мой 24-х летний творческий путь, тем, кто следит за этой стороной моей жизни.
Постараюсь поддерживать с вами регулярное общение и радовать новыми релизами, через которые я возможно и буду рассказывать о своих переживаниях. Открываю комментарии на всех своих ресурсах и под этим постом. В ближайшее время моя команда выберет самые интересные и актуальные вопросы от подписчиков в моих соцсетях, а я с радостью по возможности отвечу на них. Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя — не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему. Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви», — написал он.
Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились еще во время участия в проекте «Фабрика звезд», а в 2015 году артисты официально оформили отношения. Спустя два года они впервые стали родителями — у них родилась дочь Мия.
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