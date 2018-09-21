Влад Соколовский набрался смелости и рассказал о разводе с Ритой Дакотой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

пустя месяц молчания Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой, которая уличила его в изменах. Рассказываем все подробности.

В конце августа российский шоу-бизнес потрясла новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского из-за многочисленных измен певца. Об этом Рита сама сообщила в своём Instagram.

Певицу поддержали многие звезды, и в скандал вмешались даже родственники Влада: его тетя заявила, что в подобных ситуациях всегда виноваты двое, а отец Соколовского принес Дакоте извинения. А вот Влад до сегодняшнего дня не давал никаких комментариев и даже закрыл комментарии под постами.

А сегодня певец выложил в Instagram откровенный пост о разводе.

А сегодня певец выложил в Instagram откровенный пост о разводе. «Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации. Спасибо всем, кто ценит мой 24-х летний творческий путь, тем, кто следит за этой стороной моей жизни.

Постараюсь поддерживать с вами регулярное общение и радовать новыми релизами, через которые я возможно и буду рассказывать о своих переживаниях. Открываю комментарии на всех своих ресурсах и под этим постом. В ближайшее время моя команда выберет самые интересные и актуальные вопросы от подписчиков в моих соцсетях, а я с радостью по возможности отвечу на них. Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя — не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему. Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви», — написал он.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились еще во время участия в проекте «Фабрика звезд», а в 2015 году артисты официально оформили отношения. Спустя два года они впервые стали родителями — у них родилась дочь Мия.

Ранее «Скотч» рассказывал, как Петр Порошенко лайкнул свой лайк на чужом селфи