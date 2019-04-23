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    Жизнь

    Американский X Factor переезжает в Антарктиду

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    instagram / simoncowell - Американский X Factor переезжает в Антарктиду
    instagram / simoncowell

    Основатель британского шоу талантов Саймон Коуэлл решил вдохнуть в шоу X Factor новую жизнь

    Акула британского телевидения и основатель шоу талантов X Factor Саймон Коуэлл шокировал фанатов неожиданным заявленеми. Медиаменеджер заявил, что программа переезжает в Антарктиду. От этом Коуэлл написал у себя в Twitter. 

    Некоторые поклонники приняли это заявление за шутку и поинтересовались, не слишком ли поздно продюсер спохватился, так как первое апреля позади.

    Саймон запостил короткий ролик, где на фоне айсбергов с надписью «Приготовься стать сценой, Антарктида» сверкает северное сияние.

    «Я ставил шоу талантов по всему миру. Но до этого дня одно место охвачено не было. Я с волнением спешу вам сообщить, что мы идем покорять Антарктиду», - дополнил он ролик лаконичным комментарием.

    «Я несколько сбит с толку, но если просмотр шоу означает, что мне покажут милых пингвинов и морских котиков, то я буду его смотреть», «рад за пингвинов, они заслуживают славы», «Можно еще и на Луне устроить шоу», - пишут взволнованные пользователи сети.

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