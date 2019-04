Американский X Factor переезжает в Антарктиду

Основатель британского шоу талантов Саймон Коуэлл решил вдохнуть в шоу X Factor новую жизнь

Акула британского телевидения и основатель шоу талантов X Factor Саймон Коуэлл шокировал фанатов неожиданным заявленеми. Медиаменеджер заявил, что программа переезжает в Антарктиду. От этом Коуэлл написал у себя в Twitter.

Некоторые поклонники приняли это заявление за шутку и поинтересовались, не слишком ли поздно продюсер спохватился, так как первое апреля позади.

Саймон запостил короткий ролик, где на фоне айсбергов с надписью «Приготовься стать сценой, Антарктида» сверкает северное сияние.

I’ve set up talent shows all over the world. But until now, one place was missing. I am very excited to tell you that we are finally expanding into Antarctica… #TakeTheStageAntarctica #Ad pic.twitter.com/cgb9T4dUex