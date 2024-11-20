На фронті загинув актор Петро Великий

Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року

На фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий. Про його смерть повідомив заступник директора Чернігівського драмтеатру Олександр Майшев.

«На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор... Наш Великий… Біль… Прошу допомогти доньці, котра також є актрисою нашого театру», – йдеться у повідомленні Майшева у Facebook.

Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року, за його плечима – понад 35 ролей, серед яких – Петро у п'єсі «Земля», Перелесник у «Лісовій пісні», Голохвостий у «За двома зайцями» і Карпо у «Кайдашевій сім'ї». Йому було 48 років.

Актор і захисник України Петро Великий на фронті фото: Катерина Велика, Facebook



За даними ЗМІ, зі слів побратимів Великого – акторів, які теж на передовій, він загинув 15 листопада на Курському напрямку. Гендиректор театру Сергій Мойсієнко розповів, що про загибель Петра Великого у театрі дізналися напередодні, 19 листопада, близько 20-ї години вечора.

«До театру прийшли працівники ТЦК та вручили доньці загиблого Катерині, яка теж працює у нас акторкою, «похоронку». Більше подробиць ми не знаємо, родина поки не прийшла до тями. Однак, зі слів його побратимів — теж наших акторів, які воюють разом із Петром, він загинув 15 листопада на Курському напрямку», – розповів він.

Про Петра Великого гендиректор театру згадує як про дуже талановиту людину, яка була віддана своїй справі завжди.

«Провідний майстер сцени. Золотий фонд театру. Дуже тактовна, дуже ввічлива людина... Брався за будь-яку роль. Приходив на роботу навіть із високою температурою. Дуже самовідданий був своїй професії», – каже Сергій Мойсієнко.

Він також додав, що перед початком повномасштабного російського вторгнення Петра Великого подали на отримання звання «Заслужений артист», однак війна внесла свої корективи.