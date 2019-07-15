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    Жизнь

    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей

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    Брэд Питт и Анджелина Джоли - Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Брэд Питт и Анджелина Джоли

    Возник шанс примирения некогда самой красивой пары Голливуда

    44-летняя Анджелина Джоли пытается примириться с бывшим мужем. Актриса предложила 55-летнему Брэду Питту взять их шестерых детей к себе на лето.

    Актриса и с недавних пор посол доброй воли ООН намерена улучшить отношения с голливудским актером. Родители договорились, что звездные наследники будут жить у отца, пока их мать продолжит съемки в новом фильме Those Who Wish Me Dead («Те, кто желают мне смерти»).

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    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей
    Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей

    По словам представителя актрисы, для нее это большой шаг вперед. «Анджелина проведет остаток лета на съемках нового проекта, и ей не удастся совместить работу с заботой о семье, поэтому она предложила Брэду взять детей к себе», – сообщил он.

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