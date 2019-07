Анджелина Джоли оставила Брэду Питту шестерых детей



Брэд Питт и Анджелина Джоли

Возник шанс примирения некогда самой красивой пары Голливуда

44-летняя Анджелина Джоли пытается примириться с бывшим мужем. Актриса предложила 55-летнему Брэду Питту взять их шестерых детей к себе на лето.

Актриса и с недавних пор посол доброй воли ООН намерена улучшить отношения с голливудским актером. Родители договорились, что звездные наследники будут жить у отца, пока их мать продолжит съемки в новом фильме Those Who Wish Me Dead («Те, кто желают мне смерти»).

По словам представителя актрисы, для нее это большой шаг вперед. «Анджелина проведет остаток лета на съемках нового проекта, и ей не удастся совместить работу с заботой о семье, поэтому она предложила Брэду взять детей к себе», – сообщил он.