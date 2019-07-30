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    Жизнь

    Анджелина Джоли забрала дочерей у Брэда Питта

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    Анджелина Джоли с дочкой - Анджелина Джоли забрала дочерей у Брэда Питта
    Анджелина Джоли с дочкой
    Legion-Media

    Несмотря на загруженный график, 44-летняя Анджелина Джоли много времени проводит с детьми

     С дочерьми, 13-летней Шайло и 14-летней Захарой, которые живут с отцом Брэдом Питтом, звездная мама посетила фотогалерею в Лос-Анджелесе.

    Актриса с дочерьми сходили на выставку легендарного французского фотографа, мастера реалистичной фотографии Анри Картье-Брессона.

    Выбирая одежду для похода в галерею, Джоли отдала предпочтение любимому черному цвету. Кинодива надела узкие брюки, свободный топ на широких бретелях, шлепанцы с закрытым носом на невысоком каблуке. Волосы Джоли собрала в хвост, а глаза спрятала за крупными солнцезащитными очками. Ее образ дополнила сумка светло-бежевого цвета.

    Звездная мама шла за руку со старшей дочерью Захарой. Девочка решила соответствовать образу мамы — она надела черные джинсы и свитшот, на ногах — белые высокие кеды, на плечах — черный рюкзак.

    Шайло шла отдельно от них. Девочка по‑прежнему остается верна своему стилю: мальчуковая стрижка, дутая жилетка поверх темной толстовки, спортивные шорты до колена и грубые черные кроссовки.

    Счастливая семья попала в объективы папарацци. Звездная мама и дочки выглядели счастливыми: Анджелина и Захара оживленно обсуждали экспозицию, девочка постоянно улыбалась. А Шайло несла в руках репродукцию, купленную в галерее.

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    Анджелина Джоли забрала дочерей у Брэда Питта
    Анджелина Джоли забрала дочерей у Брэда Питта

    Недавно Анджелина Джоли вместе с 11-летней дочкой Вивьен посетила зоомагазин, где они приобрели все необходимое для нового питомца — кролика. Девочка просто светилась от счастья! Август все шестеро детей звездных родителей проведут с отцом Брэдом Питтом. Джоли сама попросила об этом бывшего возлюбленного, так как сама будет находиться на съемках в Нью-Мексико. В доме отца дети смогут пообщаться с бабушкой и дедушкой, так как Питт пригласил родителей погостить.

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