Анджелина Джоли забрала дочерей у Брэда Питта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли с дочкой Legion-Media

Несмотря на загруженный график, 44-летняя Анджелина Джоли много времени проводит с детьми

С дочерьми, 13-летней Шайло и 14-летней Захарой, которые живут с отцом Брэдом Питтом, звездная мама посетила фотогалерею в Лос-Анджелесе.

Актриса с дочерьми сходили на выставку легендарного французского фотографа, мастера реалистичной фотографии Анри Картье-Брессона.

Выбирая одежду для похода в галерею, Джоли отдала предпочтение любимому черному цвету. Кинодива надела узкие брюки, свободный топ на широких бретелях, шлепанцы с закрытым носом на невысоком каблуке. Волосы Джоли собрала в хвост, а глаза спрятала за крупными солнцезащитными очками. Ее образ дополнила сумка светло-бежевого цвета.

Звездная мама шла за руку со старшей дочерью Захарой. Девочка решила соответствовать образу мамы — она надела черные джинсы и свитшот, на ногах — белые высокие кеды, на плечах — черный рюкзак.

Шайло шла отдельно от них. Девочка по‑прежнему остается верна своему стилю: мальчуковая стрижка, дутая жилетка поверх темной толстовки, спортивные шорты до колена и грубые черные кроссовки.

Счастливая семья попала в объективы папарацци. Звездная мама и дочки выглядели счастливыми: Анджелина и Захара оживленно обсуждали экспозицию, девочка постоянно улыбалась. А Шайло несла в руках репродукцию, купленную в галерее.

Недавно Анджелина Джоли вместе с 11-летней дочкой Вивьен посетила зоомагазин, где они приобрели все необходимое для нового питомца — кролика. Девочка просто светилась от счастья! Август все шестеро детей звездных родителей проведут с отцом Брэдом Питтом. Джоли сама попросила об этом бывшего возлюбленного, так как сама будет находиться на съемках в Нью-Мексико. В доме отца дети смогут пообщаться с бабушкой и дедушкой, так как Питт пригласил родителей погостить.