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    Жизнь

    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star

    • Розсилка
    Ани Лорак - Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак

    Певица опубликовала трогательное фото с Егором Глебом

    Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star. Певица скрывала возлюбленного, но, когда в Сети начали обсуждать их отношения, решила подтвердить слухи.

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    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star
    Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star

    Ани Лорак выложила в Instagram трогательную фотографию с Егором Глебом. На снимке певица обнимает избранника. «Доброго, теплого вечера!» – подписала фото Ани Лорак.

    Отметим, что певица старше продюсера почти на 20 лет. Большая разница в возрасте, видимо, не мешает отношениям. Большинство поклонников не знает, с кем Ани Лорак закрутила роман. Преданные фанаты поспешили с поздравлениями.

     

    знаменитости Ани Лорак певица
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