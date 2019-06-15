Ани Лорак подтвердила роман с продюсером российского лейбла Black Star



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Ани Лорак

Певица опубликовала трогательное фото с Егором Глебом

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star. Певица скрывала возлюбленного, но, когда в Сети начали обсуждать их отношения, решила подтвердить слухи.

Ани Лорак выложила в Instagram трогательную фотографию с Егором Глебом. На снимке певица обнимает избранника. «Доброго, теплого вечера!» – подписала фото Ани Лорак.

Отметим, что певица старше продюсера почти на 20 лет. Большая разница в возрасте, видимо, не мешает отношениям. Большинство поклонников не знает, с кем Ани Лорак закрутила роман. Преданные фанаты поспешили с поздравлениями.