Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны



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Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Певица дала понять, что наконец-то обрела женское счастье

Переехавшая в РФ украинская певица Ани Лорак обновила личную жизнь. После развода с Муратом Налчаджиоглу артистка-заробитчанка закрутила роман с 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

В начале августа в Сети появились снимки, на которых они целуются в звукозаписывающей студии. Но лишь на днях певица высказалась о переменах в личной жизни. Она дала понять, что наконец-то обрела женское счастье.

«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», - заявила Лорак в одном из интервью для российских СМИ.

Ранее возлюбленный Лорак он состоял в браке с украинской певицей Татьяной Решетняк, известной как Tayanna, которая даже подарила ему ребенка.