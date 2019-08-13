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    Жизнь

    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны

    • Розсилка
    <p>Ани Лорак</p> <p>instagram.com/anilorak/</p> - Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны

    Ани Лорак

    instagram.com/anilorak/

    Певица дала понять, что наконец-то обрела женское счастье

    Переехавшая в РФ украинская певица Ани Лорак обновила личную жизнь. После развода с Муратом Налчаджиоглу артистка-заробитчанка закрутила роман с 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

    В начале августа в Сети появились снимки, на которых они целуются в звукозаписывающей студии. Но лишь на днях певица высказалась о переменах в личной жизни. Она дала понять, что наконец-то обрела женское счастье.

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    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны
    Ани Лорак впервые высказалась о романе с бывшим мужем Таянны

    «Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», - заявила Лорак в одном из интервью для российских СМИ.

    Ранее возлюбленный Лорак он состоял в браке с украинской певицей Татьяной Решетняк, известной как Tayanna, которая даже подарила ему ребенка.

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    Ани Лорак певица
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