  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Ars Teteriv Stage. В Житомире пройдет мультикультурный фестиваль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ars Teteriv Stage. В Житомире пройдет мультикультурный фестиваль

    Фестивальная программа насчитывает более десяти событий

    С 11 по 26 декабря в Житомире пройдет первый международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage, темой которого является проблема границы: границы эпох и стилей, допандемического и нынешнего времени, границ этики и культурных ценностей, живого и искусственного в искусстве.

    Программные блоки фестиваля разграничены на категории классической, новой и альтернативной музыки, выставки современных художниц, диспуты и презентации и междисциплинарные перформативные проекты, создаваемые специально для фестиваля.

    В частности, житомиряне и гости города смогут увидеть новую выставку польской художницы Патриции Пивош, спецпроект аргентинского композитора и исследователя Максимилиано Бобера, услышать концертные программы известных в Европе украинских музыкантов Ореста Смовжа, Назария Стеця, Игоря Рябова.

    В целом, фестивальная программа насчитывает более десяти событий, а следить за полным списком мероприятий, изменениями и дополнениями можно на странице фестиваля в Facebook.

    Мероприятия мультикультурного фестиваля пройдут в концертных залах Житомирского музыкального колледжа им. В. Косенко, арт-пространстве «Гончаренко Центр», «Местном Околокультурном Пространстве» и других локациях.

    «Ars Teteriv Stage – это возможность представить город Житомир иностранным партнерам и гостям не только привычными туристически привлекательными особенностями, но и создать большее количество актуальных «жемчужин» на карте культурно-художественной отрасли, – отмечают представители ОО «Художественная Лига», которая стала инициатором и организатором фестиваля.

    Фестиваль является инициативой Общественной организации «Художественная Лига» и осуществляется при содействии Управления культуры Житомирского городского совета в рамках финансовой поддержки комплексной целевой программы «Культурное пространство Житомирской городской территориальной общины». В результате проведения фестиваля достигаются цели международного и всеукраинского партнерства, объединение достижений местных культурных деятелей, демонстрации их лучших образцов в контексте зарубежного искусства.

    Читайте также: Худрук ансамбля Вирского признался, что обсуждал с Елизаветой II больше часа
    Теги: искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ars Teteriv Stage. В Житомире пройдет мультикультурный фестиваль