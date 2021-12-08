Ars Teteriv Stage. В Житомире пройдет мультикультурный фестиваль

Фестивальная программа насчитывает более десяти событий

С 11 по 26 декабря в Житомире пройдет первый международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage, темой которого является проблема границы: границы эпох и стилей, допандемического и нынешнего времени, границ этики и культурных ценностей, живого и искусственного в искусстве.

Программные блоки фестиваля разграничены на категории классической, новой и альтернативной музыки, выставки современных художниц, диспуты и презентации и междисциплинарные перформативные проекты, создаваемые специально для фестиваля.

В частности, житомиряне и гости города смогут увидеть новую выставку польской художницы Патриции Пивош, спецпроект аргентинского композитора и исследователя Максимилиано Бобера, услышать концертные программы известных в Европе украинских музыкантов Ореста Смовжа, Назария Стеця, Игоря Рябова.

В целом, фестивальная программа насчитывает более десяти событий, а следить за полным списком мероприятий, изменениями и дополнениями можно на странице фестиваля в Facebook.

Мероприятия мультикультурного фестиваля пройдут в концертных залах Житомирского музыкального колледжа им. В. Косенко, арт-пространстве «Гончаренко Центр», «Местном Околокультурном Пространстве» и других локациях.

«Ars Teteriv Stage – это возможность представить город Житомир иностранным партнерам и гостям не только привычными туристически привлекательными особенностями, но и создать большее количество актуальных «жемчужин» на карте культурно-художественной отрасли, – отмечают представители ОО «Художественная Лига», которая стала инициатором и организатором фестиваля.

Фестиваль является инициативой Общественной организации «Художественная Лига» и осуществляется при содействии Управления культуры Житомирского городского совета в рамках финансовой поддержки комплексной целевой программы «Культурное пространство Житомирской городской территориальной общины». В результате проведения фестиваля достигаются цели международного и всеукраинского партнерства, объединение достижений местных культурных деятелей, демонстрации их лучших образцов в контексте зарубежного искусства.